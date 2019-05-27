Ellibeş ilk onları ziyaret etti

AKP Kocaeli’de Cuma günü il başkanı olarak Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş atanmıştı. Göreve geldikten sonra tebrikleri kabul eden il başkanı Mehmet Ellibeş, bugün ilk iş olarak ise eski il başkanlarını ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Ellibeş eski il başkanlarından Abdullah Eryarsoy, Şemsettin Ceyhan ve Mahmut Civelek ile bir araya geldi. Eski il başkanları işyerinde ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, hepsiyle fikir alışverişinde bulundu, kendi dönemiyle ilgili sohbet etti.