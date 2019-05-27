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Önvural’a son görev

İlimizin sevilen isimlerinden uzun süre İzmit Belediyesi’nde görev yapan ve emekli olan 88 yaşındaki Tacettin Önvural’ın Fevziye Camii’ndeki cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.
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İlimizin sevilen isimlerinden uzun süre İzmit Belediyesi’nde görev yapan ve emekli olan 88 yaşındaki Tacettin Önvural yaşlılığa bağlı sebepler dolayısıyla yaşamını yitirdi. Önvural’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılındı. Önvural’ın cenaze namazında eşi Nuran Önvural, çocukları Nurtaç Önvural, Esra Özdoğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve çok sayıda seveni katılım gösterdi. Cenaze namazına gelenleri anne Nuran Önvural, çocukları Nurtaç Önvural, Esra Özdoğan karşılayarak taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Önvural’ın naaşı Bağçeşme Mezarlığı’na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında götürüldü. Ekin EKEN

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