İzmit Belediyesi’nde son 5 yıldır teknik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Serkan Yeğnidemir görevi bıraktı. Yeğnidemir’in geçen hafta Körfez Belediyesine geçmek için dilekçe verdiği, dilekçenin bugün itibariyle imzalandığı belirtildi. Körfez Belediyesinin yeni başkanı Şener Söğüt ile İZGAZ’da birlikte çalışan Yeğnidemir’in burada da aynı ya da benzer bir görevi yürütmesi bekleniyor.

SERKAN YEĞNİDEMİR KİMDİR?

Serkan Yeğnidemir, 1974 yılında Amasya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğünde ve İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de mühendis olarak çalıştı. 2005 yılında girdiği İZGAZ’da şeflik, başmühendislik ve Proje Yapım Planlama Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.