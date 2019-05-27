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Turan: Kandıra sahilleri hak ettiği değeri görecek

Kandıra sahillerinde incelemelerde bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Kandıra sahilleri hak ettiği değeri görecek, sahillerimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; Kefken, Cebeci, Pembe Kayalar, Kumcağız, Kerpe, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Seyrek ve Bağırganlı sahillerinde incelemelerde bulundu. Turan’a incelemeler sırasında Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Büyükşehir Belediyesi Kandıra Koordinatörü Numan Balaban, Kandıra İSU Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Kandıra Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun ve KBB Park ve Bahçeler Şefi Ercan Öztürk de eşlik etti.

“SAHİLLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “İlçemizdeki plajlarımız temizliği, düzeni, güzelliği ve güveni ile her zaman vatandaşlarımızın tercih odağı oluyor. İlçemizde dört sahilimizde mavi bayrağımız var. Bu başarının sürdürülebilmesi çok önemli. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu düzen korunarak Mavi Bayrak almaya devam edeceğiz” dedi.

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