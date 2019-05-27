Aygün: Derincemizi birlikte yönetiyoruz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ramazan ayı süresince her akşam iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Teravih namazı öncesinde halkla buluşan Başkan Aygün, bu kez beraberinde Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, meclis üyeleri Nurhan Baytak, Mustafa Morgül, Bahattin Çelik ve teşkilat yöneticileri ile birlikte Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Kışla Camii Yaptırma Kur’an Kursu Yaşatma Derneği’ne konuk oldu. Dernek binasında gerçekleşen programda Başkan Aygün hem vatandaşların istek ve önerilerini dinledi hem de ilçede gerçekleştirdiği projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.



“SİZLERİN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ”

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Gönül belediyeciliği şiarıyla çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bir yandan Derincemize kazandıracağımız projelerle ilgili faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da siz kıymetli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. İlçemizi halkımızla bir olarak birlik olarak yönetiyoruz” dedi.