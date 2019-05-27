Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarının yayınlanması sırasında ekranlarda sürekli yayın yapan gazetecilerin yaşayabileceği bir olay yaşandı. Haksever'in sözleri Erdoğan'ın açıklamalarının arka planında kazayla çok kısa süreliğine açık unutulan mikrofondan canlı yayına yansıdı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in, Cumhurbaşkanı’nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı. Gelen tepkiler üzerine Haksever bir açıklama yaptı.

Haksever'in açıklaması şu şekilde:

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı 'Yassıada değil, yaslı ada' cümlesini sarf ettiği sırada, 'Ne yaslı ada be, canına okumuşsun' şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi. Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

"DURUM SES MASASINDA FARK EDİLİNCE..."

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla"