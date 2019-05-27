Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:11 TSİ- Gündem G: Bugün 16:40 TSİ

NTV sunucusu Oğuz Haksever: Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarının yayınlanması sırasında ekranlarda sürekli yayın yapan gazetecilerin yaşayabileceği bir olay yaşandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarının yayınlanması sırasında ekranlarda sürekli yayın yapan gazetecilerin yaşayabileceği bir olay yaşandı. Haksever'in sözleri Erdoğan'ın açıklamalarının arka planında kazayla çok kısa süreliğine açık unutulan mikrofondan canlı yayına yansıdı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in, Cumhurbaşkanı’nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…”  dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı. Gelen tepkiler üzerine Haksever bir açıklama yaptı.

Haksever'in açıklaması şu şekilde:

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı 'Yassıada değil, yaslı ada' cümlesini sarf ettiği sırada, 'Ne yaslı ada be, canına okumuşsun' şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi. Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

"DURUM SES MASASINDA FARK EDİLİNCE..."

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla"

Bugün 16:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

izmitli - Biz buna çevir kazı yanmasın diyoruz

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 16:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak mask
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor mask
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı mask
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı
Ellibeş ilk iftar programına katıldı mask
Ellibeş ilk iftar programına katıldı
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası mask
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası
Afrika sıcakları geliyor mask
Afrika sıcakları geliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL