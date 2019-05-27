Kocaeli İl Futbol Temsilcisi ve KASKF Genel Sekreteri Mithat Ağa’nın İzmit Belediyesi’ne Spor Müdürü olarak atanacağı konuşulmaya başlandı.
Bugün 16:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Mithat Ağa Spor Müdürü mü oluyor?
Kocaeli İl Futbol Temsilcisi ve KASKF Genel Sekreteri Mithat Ağa’nın İzmit Belediyesi’ne Spor Müdürü olarak atanacağı konuşulmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz