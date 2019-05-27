Otomotiv sektörünü buluşturan konferans

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv endüstrisi, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Aftermarket Konferansı’nda buluştu. Sektörünün satış sonrası ürün ve hizmetler konusunda en verimli organizasyonu olan Aftermarket Konferansı’nda otomotiv endüstrisindeki güncel uygulamalar, fırsatlar, yaşanan sorunlar, global ve ulusal çapta ele alındı.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından ortaklaşa düzenlenen Aftermarket Konferansı, bu yıl 10’uncu kez gerçekleşti. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yaptığı konuşmada 430’u aşkın üyesi bulunan TAYSAD’ın yaklaşık 25 milyar dolar iç hacim, 11 milyar dolar ihracat ve 200 binin üzerinde istihdamla ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

AFTERMARKET PAZARI YÜZDE 3 BÜYÜDÜ

Dünyada aftermarket pazarının 2030 yılına kadar yüzde 3 büyüme göstererek 1.3 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çeken Kanca, “Bu alanda Çin’in yüzde 8 büyüme ile zirvede yer alması beklenmektedir. Büyük bir bakım ve onarım ve yedek parça potansiyelini barındırmakta olan ülkemiz ise, tedarik sanayisi alanındaki güçlü yapısıyla otomotiv endüstrisinin geleceğine ayak uydurmalıdır” dedi.