Sanayiciler ve öğrenciler bu iftarda buluştu

Ramazan ayı dolayısı ile Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) öğrencilere Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yönetimi katkıları ile iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. İftar yemeğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, OSB yöneticileri, OSB çalışanları, üye sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GENÇLER MEMNUN KALDI

GTÜ personel yemekhanesinde gerçekleşen iftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yenildi. Birlikte açılan oruçların ardından, çay ve sohbet eşliğinde organizasyon sonlandı. Üniversitenin sınav haftasına denk gelen iftar organizasyonuna öğrenciler tarafından katılım yoğun oldu. Sanayicilerin öğrenciler ile iftar organizasyonunda bir araya gelmesi öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.