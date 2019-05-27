Petrol ithalatı martta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “2019 Mart Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 87.22 artışla 2 milyon 505 bin tona yükseldi. Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 880 bin tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 532 bin tonla İran, 465 bin tonla Irak izledi.

İTHALATIMIZ ARTTI

Motorin ithalatı ise martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.57 azalışla 1 milyon 68 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.61 artarak 3 milyon 698 bin tona çıktı.