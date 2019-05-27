Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi. TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

4.2 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLEBİLİR

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.