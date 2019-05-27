İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız bugün görevden alındı. Görevden alınan bu isimlerinden ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten açıklama geldi. Hürriyet konuyla ilgili "Zaten daha önce demiştim ekibimi kurucağım demiştim. Ben de ekibimi yavaş yavaş kuruyorum. Rutin değişiklik yapıyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da anlayış gösteriyorlar. Karşılıklı anlaşarak hoşgörü ile yavaş yavaş bende ekibimi kuruyorum" ifadelerini kullandı.
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Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız görevden alındı. Görevden alınan bu isimlerinden ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten açıklama geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz