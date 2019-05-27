Coşkun Ankaz da görevden alındı

İzmit Belediyesi haftaya hızlı başladı. Belediye 4 müdürü ile yollarını ayırdı. Bunların en sonuncusu Coşkun Ankaz oldu. İzmit Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Coşkun Ankaz görevden alındı. Ankaz’ın yerine kimin getirileceği ise netlik kazanmadı.

Görevden alınan müdürler

Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül

Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol

Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız

Kimlerin adı geçiyor?

İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız'ın yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Havva Açıkgöz’ün adı geçiyor. Açıkgöz, görev atanması gerçekleştiği takdirde iki müdürlüğün de görevlerini üstlenecek. Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’un yerine ise Etüt Proje Müdürlüğünde görevli Aysun Bolat Kılıç’ın adı geçiyor.

COŞKUN ANKAZ KİMDİR?

1968 İzmit doğumlu, evli ve 3 çocuk babası. A.Ö.F. Muhasebe Bölümü mezunu. 1996-2004 yılları arasında Sapanca Kurtköy Belediyesi’nde, 2004-2009 yılları arasında Bekirpaşa Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptı. Halen İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.