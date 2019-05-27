Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu! Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı açıklama ile gündeme gelen Barbaros Mahallesi’ndeki riskli bölgenin taşınacağı yer de belli oldu. Haberin devamı yarın KOCAELİ Gazetesi'nde...
Bugün 17:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 21:50 TSİ
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu!
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu! Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı açıklama ile gündeme gelen Barbaros Mahallesi’ndeki riskli bölgenin taşınacağı yer de belli oldu. Haberin devamı yarın KOCAELİ Gazetesi'nde
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz