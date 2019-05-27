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Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu!

Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu! Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı açıklama ile gündeme gelen Barbaros Mahallesi’ndeki riskli bölgenin taşınacağı yer de belli oldu. Haberin devamı yarın KOCAELİ Gazetesi'nde