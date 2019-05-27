Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası bugün istifa haberiyle sarsıldı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yönetim kurulu üyesi Murat Baylan, “artık yokum” dedi ve istifa etti. Baylan istifasını noterle gönderdi.

Baylan istifasını sosyal medya hesabından da paylaştı