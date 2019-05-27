Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası bugün istifa haberiyle sarsıldı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yönetim kurulu üyesi Murat Baylan, “artık yokum” dedi ve istifa etti. Baylan istifasını noterle gönderdi.
Bugün 17:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:33 TSİ
Yönetim kurulu üyesi Murat Baylan istifa etti
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yönetim kurulu üyesi Murat Baylan ani bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz