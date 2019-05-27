Güray Oruç Akmeşe'ye atandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu haftanın ilk mesai gününde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız ve Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz'ı görevinden aldı. Başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir’in geçen hafta verilen Körfez Belediyesine geçme talebi yazısını bugün imzalayan Başkan Hürriyet, bugün bitmeden bir önemli görevlendirme daha yaptı... 2014 yılından bu yana Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Güray Oruç, Akmeşe Hizmet Birimine atandı.

GÜRAY ORUÇ KİMDİR?

1977 İzmit’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladı. 1996 yılında Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesini bitirdi. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 2002 yılında İzmit’te üretim sektöründe başladı. 2004 yılında İZGAZ A.Ş. de belediyecilik deneyimiyle tanıştı. Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2009 yılında İZGAZ’ın özelleştirmesiyle birlikte dünyanın 2. en büyük enerji şirketi GDF SUEZ Grubuna dahil olan İZGAZ A.Ş.’de sırasıyla Müşteri Hizmetleri Müdürü ve Ticaret Müdürlüğü görevlerini başarıyla yaptı. Sakarya Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2014 yılında İzmit Belediyesi Ekibine Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.