'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi

Olay, dün öğleden sonra, Gebze'ye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Sertaç Demir ile Kadir Okur arasında, trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Demir, yanındaki tabancayla Okur'u başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Okur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
PELİTLİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından Okur'un cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Elmas- Yusuf Okur çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Kadir Okur için Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kadir Okur'un cenazesi, götürüldüğü Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İŞ İNSANI TUTUKLANDI
Öte yandan polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan iş insanı Sertaç Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz