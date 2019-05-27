Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 21:57 TSİ- Asayiş G: Dün 21:58 TSİ

'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi

Gebze'de, yol verme tartışmasında, iş insanı Sertaç Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Kadir Okur (22), toprağa verildi. Gözaltına alınan Demir ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, dün öğleden sonra, Gebze'ye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Sertaç Demir ile Kadir Okur arasında, trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Demir, yanındaki tabancayla Okur'u başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Okur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

PELİTLİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Okur'un cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Elmas- Yusuf Okur çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Kadir Okur için Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kadir Okur'un cenazesi, götürüldüğü Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İŞ İNSANI TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan iş insanı Sertaç Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün 21:57 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı mask
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı
Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok mask
Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok
19 yaşındaki Batuhan kazda yaşamını yitirdi mask
19 yaşındaki Batuhan kazda yaşamını yitirdi
Tacettin Önvural, vefat etti mask
Tacettin Önvural, vefat etti
4 saniyede 1 kişi sigaradan ölüyor mask
4 saniyede 1 kişi sigaradan ölüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL