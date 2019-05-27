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Dün 21:59 TSİ- Asayiş G: Dün 22:00 TSİ

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Körfez ilçesi TEM otoyolunda kamyonun teker kısmında çıkan yangına müdahale etmek isterken fırlayan jantın çarptığı sürücü yaralandı.
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Olay, Körfez ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil H. idaresindeki 26 AAH 027 plakalı koyun yüklü kamyon, İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda sol ön tekerinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Cemil H., aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada yangın sebebi ile aracın fren sisteminin patlaması sonucunda jant parçası yerinden fırlayarak Cemil H.’ye çarptı. Jant parçasının çarptığı sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cemil H., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün 21:59 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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