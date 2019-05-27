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Dün 22:03 TSİ- Asayiş G: Dün 22:04 TSİ

2 gün önce tamirhaneden çıkan otomobil alev alev yandı

Körfez ilçesinde 2 gün önce sahibi tarafından tamirhaneden alınan otomobil alev alev yanarak büyük hasar gördü.
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Olay, 16.00 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi M. Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Sadık’a ait 41 F 5047 plakalı otomobil, M. Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halinde olduğu sırada motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçtan yükselen dumanlar bir anda aleve dönüşürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük hasar oluşan otomobilin sahibi Adem Sadık’ın aracını 2 gün önce tamirhaneden aldığı öğrenildi. Gaz kaçağından çıktığı iddia edilen yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Dün 22:03 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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