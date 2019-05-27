Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Babaköy Mahallesi'nde Cahit ve Mehmet Kaymaz'a ait iki katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ikinci kata sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Dün 22:11 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:17 TSİ
Kandıra'da ev yangını!
Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz