Kandıra'da ev yangını!

Kandıra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Babaköy Mahallesi'nde Cahit ve Mehmet Kaymaz'a ait iki katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ikinci kata sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.