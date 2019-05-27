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KOSİAD, üyelere rozetlerini taktı

KOSİAD, Dostluk Akşamı adı altında dernek üyeleri ile bir araya geldi. İftar öncesinde gerçekleştirilen seminerde derneğe yeni üye olan isimlere rozetleri takıldı ve sertifikaları verildi. Seminerin ardından üyeler birlikte iftarlarını açtı.
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Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği (KOSİAD) Dostluk Akşamı adı altında Wellborn Otel’de bir araya geldi. KOSİAD Başkanı Atalay Kaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. İftar öncesinde İçimizden Biri programında Amerikan Life Aş. kurucusu Ufuk Hakan Vurdum kendini ve kurumunu tanıtarak, kurumun başarısı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından derneğe yeni olan üyelere sertifika verilip rozetleri takıldı.

YÖNETİCİLİK YAPMAK GURUR VERİCİ

Programda konuşan KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, “Üyelerimizden Ufuk Hakan Vurdum, diğer üyelerimize yaptığı işler, başarılarını ve kurumunu anlattı. Ufuk beyin anlatımının ardından yeni üyelerimize rozetlerini takdim ettik. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’da geçen yıl derneğimize üye olmuştu ona da rozetini takdim ettik. Böyle bir camiada yöneticilik yapmak bizler için gurur verici. KOSİAD olarak yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Selin BECER

Rozetleri takılan yeni üyeler:

Tahsin Tarhan

Mehmet Kılıç

Nazım Çimen

Tayfun Kaya

Sinan Dülger

Haluk Özcan

Oğuzhan Turfanda

Mustafa Arslan

Bugün 22:21 TSİ - Gündem

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