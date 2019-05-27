AKP Derince'ye "genç başkan"

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5 yılıdır AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partisinden Derince Belediye Meclis Üyesi seçilen Tanju Yılmaz geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AKP Derince'de Tanju Yılmaz’ın ardından yeni ilçe gençlik kolları başkanlığına Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semih Tayyip Gülcan atandı.