5 yılıdır AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partisinden Derince Belediye Meclis Üyesi seçilen Tanju Yılmaz geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AKP Derince'de Tanju Yılmaz’ın ardından yeni ilçe gençlik kolları başkanlığına Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semih Tayyip Gülcan atandı.
Bugün 22:46 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 22:54 TSİ
AKP Derince'ye "genç başkan"
AKP Derince'de yeni ilçe gençlik kolları başkanlığına Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semih Tayyip Gülcan atandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz