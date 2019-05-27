Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:46 TSİ- Siyaset G: Bugün 22:54 TSİ

AKP Derince'ye "genç başkan"

AKP Derince'de yeni ilçe gençlik kolları başkanlığına Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semih Tayyip Gülcan atandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

5 yılıdır AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partisinden Derince Belediye Meclis Üyesi seçilen Tanju Yılmaz geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AKP Derince'de Tanju Yılmaz’ın ardından yeni ilçe gençlik kolları başkanlığına Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semih Tayyip Gülcan atandı.

Bugün 22:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
2019'un ilk partisi kuruldu! mask
2019'un ilk partisi kuruldu!
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı mask
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı
AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek mask
AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız mask
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız
Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden mask
Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden
O belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlayacak mask
O belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlayacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL