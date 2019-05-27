Mehmet Örgev'in görev yeri değiştirildi

İzmit Belediyesi'nde bugün 4 isim görevinden alınırken 2 ismin ise görev yerleri değiştirildi. Haftanın ilk gününe yoğun başlayan Fatma Kaplan Hürriyet, eski başkan Nevzat Doğan döneminden kalan son belediye başkan yardımcısı Mehmet Örgev'i ise Kuruçeşme Kültür Merkezinde görevlendirdi.
Görevden alınan müdürler
Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül
Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol
Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız
Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz
Görev yeri değiştirilenler
Güray Oruç - Akmeşe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz