İzmit Belediyesi'ne iki kadın müdür atandı

İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise iki kadın personelin ataması gerçekleştirildi.
İKİ KADIN MÜDÜR
İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız'ın yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Havva Açıkgöz atandı. Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’un yerine ise Etüt Proje Müdürlüğünde görevli Aysun Bolat Kılıç atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz