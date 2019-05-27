Kaza, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner A. idaresindeki 54 E 8127 plakalı odun yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucunda devrildi. Uçurumdan aşağı uçmaktan son anda kurtulan kamyonun sürücüsü Taner A., aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, Taner A. kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtularak araçtan dışarı çıktı. İhbar üzene olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerinin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin incelemeleri sonrasında kamyon vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.