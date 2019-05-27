Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, göreve geldikten sonra İbrahim Tektaş, Ahmet Karadağ, Fikret Ormancıoğlu, Mehmet Uzun ve Şevket Kaba’yı başkan yardımcıları olarak atamıştı. Sezer’in yeni başkan yardımcılarına bağlanan müdürler de belli oldu.
Dağılımlar şu şekilde...
İBRAHİM TEKTAŞ
1-Yazı işleri müdürlüğü Evlendirme
2-Hukuk işleri müdürlüğü
3-İnsan kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü
4-Strateji geliştirme müdürlüğü
5-Mali hizmetler müdürlüğü
AHMET KARADAĞ
1-İmar ve şehircilik müdürlüğü
2-Yapı kontrol müdürlüğü
3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
FİKRET ORMANCIOĞLU
1-Kültür ve sosyal işler müdürlüğü Sosyal tesisler Spor
2- Basın yayın halkla ilişkiler Müdürlüğü
3- Zabıta müdürlüğü
MEHMET UZUN
1-Fen işleri müdürlüğü Makine bakım Elektrik İşleri
2-Park ve bahçeler müdürlüğü
ŞEVKET KABA
1-Bilgi işlem müdürlüğü
2-Temizlik işleri müdürlüğü
3-Destek hizmetleri müdürlüğü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz