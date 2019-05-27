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Gölcük'te başkan yardımcılarına bağlanan müdürlükler belli oldu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, göreve geldikten sonra İbrahim Tektaş, Ahmet Karadağ, Fikret Ormancıoğlu, Mehmet Uzun ve Şevket Kaba’yı başkan yardımcıları olarak atamıştı. Sezer’in yeni başkan yardımcılarına bağlanan müdürler de belli oldu.