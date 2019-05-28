20 yılı aşkın bir süredir kaldırılması beklenen Körfez Barbaros Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi’nin gündemine girdi. Seçim öncesi mahalleyi ziyaret ederek sorunun çözüleceği müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki gün yapılan mecliste bu meselenin gündeme alındığını söyledi.

KENT KONUT DEVREDE

Kent Konut AŞ’nin lüks konuklardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bundan böyle Kent Konut AŞ lüks daire yapmayacak. Şirket sosyal konutlara yönelecek. Hatta burnun ilk adımını da Körfez ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi ve Kabakoz bölgeleri için uygulayacağız” dedi.

ESKİYE DAYANAN SORUN

Körfez ilçede bulunan ve sanayi şirketleriyle sınır komşusu olan iki mahallenin kaldırılmasıyla alakalı olarak ilk adım, Akçagaz patlamasının ardından atılmıştı. Dönemin ilçe belediye başkanı Erhan Yenilmez, konuyu Bakanlar Kurulu’na taşımış ve bölge riskli alan ilan edilmişti. Mahalleli bu kararın ardından bölgenin istimlak edileceğini düşünürken, mahallelerde imar yasağı uygulandı. İnsanlar onarım için bile çalışma yapamaz hale geldi.

PEHLİVAN DÖNEMİNDE

Körfez’in eski belediye başkanı Yunus Pehlivan da bu sorunla ilgili ilk somut adımı atan isim oldu. TOKİ ile istişare edilerek, Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılacak proje içerisinden mahalleli için 197 adet evin yapılmasını sağladı. TOKİ yetkilileriyle mahalle halkının pazarlık masasında olduğu dönemde seçim süreci yaşandı. Pehlivan’ın yerine aday gösterilen İsmail Baran’ın başkanlığı döneminde sorun çözülemedi ve Barbaros halkı için ayrılan 197 ev TOKİ tarafından ihaleyle satıldı. Mahalleli böylece son ümidini de böylece yitirdi.

TAHİR BÜYÜKAKIN DURUMA EL ATTI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilçede başkan seçilen Şener Söğüt ile birlikte Barbaros Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buradaki sorunu mahalleli halkından dinledi. Yaşanan sorunu bildiğini kaydeden Büyükakın, “Bu işi TOKİ’ye vermeye gerek yok. Bizi bundan sonraki durumu ilgilendirir. Kent Konut AŞ olarak sizlere farklı bir yerde eviniz ölçüsünde yeni evler yapabiliriz. Bunun sözünü veriyorum. Daha büyük ev isteyenler de inşaat metrekare birim fiyatı üzerinden kar konulmadan belirlenen farkı öder” dedi.

MAHALLE HALKI GÜVENİYOR

Mahalle halkının daha önceki dönemlerde verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle var olan önyargısı geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükşehir meclisi ile yerini güvene bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konu hakkındaki açıklamasında, “Kent Konut artık sosyal konut yapacak. Bu konutların ilki de Barbaros Mahallesi ve Kabakoz bölgesi için yapılacak” dedi. Büyükakın bu söylemiyle sözünün arkasında duracağının sinyalini verdi.

YER BAKILMIŞ BİLE

Konuyla ilgili Kent Konut ve Körfez Belediyesi hummalı bir çalışma içine girdi. İlçe belediye başkanı Şener Söğüt, bu iki bölgedeki sorunun çözümü için üç noktanın tespit edildiğini, bu konuda son kararın verilmesinin ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını dile getirdi. Öte yandan edinilen bilgilere göre Barbaros Mahallesi’nin yeni adresi Yenikent ile Körfez sınırı arasında bulunan ve Yelkent Sitelerinin karşı tarafındaki bölgede planlandığı öğrenildi.