Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nin geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu resim sergisi ve konser programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Davetlilerin yoğun katılımıyla 19’uncusu düzenlenen programa İl Kültür ve Turizm Başkan Vekili Ercan Yamen, TEMA Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Nermin Tol, Okul Müdürü Celal İşçi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“BİR YILIN MEYVESİ”

Dört aşamalı konserde öğrenciler Gitar Topluluğu, Piyano Dinletisi, Çoksesli Koro, Türk Halk Müziği dallarıyla izleyicilerle buluştu. Öğretmenlerin öğrencilerle bir bütün halinde çalışarak ortaya sundukları konser, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı. Yıl boyunca özveriyle çalışan öğrencilerin sergiledikleri performanslar izleyiciler tarafından beğenilerek alkışlandı. Öte yandan yıl sonu Resim sergisi ise Cumhuriyet Parkı’nda bulunan İzmit Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

“KALİTELİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ”

Okul olarak kaliteli öğrenciler yetiştirmek istediklerini ifade eden Okul Müdürü Celal İşçi, “Bu etkinliğimiz her senenin sonunda yapılıyor. Bu gibi etkinliklere değer vermemiz gerekiyor. Ülkemize yetenekli, kaliteli, vatanına milletini seven insanlar yetiştirmek için çaba içerisindeyiz. Öğrencilerin derslerini ihmal etmeden 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca büyük bir özveri içerisinde çalışarak parçalarını seslendirdiler. İnsan yaşamın her alanında müziğe ihtiyaç duyarız. Değerli öğretmenler ve öğrencilerimizin bu güzel çalışmalarını dinlemek ve görmek gurur verici” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN