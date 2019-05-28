Kocaeli Ülkü Ocakları iftarda buluştu

Kocaeli Ülkü Ocakları Teşkilatı, Ramazan ayının birlik ve beraberliğine vurgu yapmak adına iftar programı organize etti. İzmit'te bulunan Tramvay Kafe'nin önünde bir araya gelen ülkücüler, hep birlikte oruç açtı. Kocaeli Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Av. Yunus Emre Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkü Ocakları Başkanvekili Necdet Aslancı, Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çağrı Şakar, Çayırova Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Aydın, Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Ali Samet Özal, Bekirpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Duru, Kartepe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Samet Özal, Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Talip Turanlı, Başiskele Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Şekerli, Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Kılıç ve Derince Ülkü Ocakları Başkanı Burak Dolan ile çok sayıda ülkücü katıldı.

BAŞKAN KURT'TAN TEŞEKKÜR

İftar programı nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, "Kocaeli Ülkü Ocakları olarak düzenlediğimiz iftar programına yoğun katılım gösteren teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan'ın manevi atmosferi ve kardeşliğini en derinden hissettiğimiz bu mübarek gecenin Kocaeli Ülkü Ocaklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tuttuğumuz, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Allah azminizi arttırsın" dedi. Barış Yahya ÇİNÇİN