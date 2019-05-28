Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:23 TSİ- Gündem G: Bugün 09:26 TSİ

Kocaeli Ülkü Ocakları iftarda buluştu

Kocaeli Ülkü Ocakları, teşkilat üyeleri arasındaki birlikteliği arttırmak ve Ramazan'ın bereketini  yaşamak adına iftar programı düzenledi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Ülkü Ocakları Teşkilatı, Ramazan ayının birlik ve beraberliğine vurgu yapmak adına iftar programı organize etti. İzmit'te bulunan Tramvay Kafe'nin önünde bir araya gelen ülkücüler, hep birlikte oruç açtı. Kocaeli Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Av. Yunus Emre Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkü Ocakları Başkanvekili Necdet Aslancı, Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çağrı Şakar, Çayırova Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Aydın, Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Ali Samet Özal, Bekirpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Duru, Kartepe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Samet Özal, Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Talip Turanlı, Başiskele Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Şekerli, Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Kılıç ve Derince Ülkü Ocakları Başkanı Burak Dolan ile çok sayıda ülkücü katıldı.

BAŞKAN KURT'TAN TEŞEKKÜR

İftar programı nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, "Kocaeli Ülkü Ocakları olarak düzenlediğimiz iftar programına yoğun katılım gösteren teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan'ın manevi atmosferi ve kardeşliğini en derinden hissettiğimiz bu mübarek gecenin Kocaeli Ülkü Ocaklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tuttuğumuz, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Allah azminizi arttırsın" dedi. Barış Yahya ÇİNÇİN

Bugün 09:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu mask
Yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu! mask
Barbaros Mahallesi'nin yeni yeri belli oldu!
Umut Ongül görevden alındı mask
Umut Ongül görevden alındı
NTV sunucusu Oğuz Haksever: Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun… mask
NTV sunucusu Oğuz Haksever: Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…
Hürriyet, İzmit sokaklarında mask
Hürriyet, İzmit sokaklarında
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak mask
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı mask
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL