Ellibeş, ilçelerden 3’ER İSİM İSTEDİ

AKP’de il başkanlığı görevine Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in resmen atanmasının ardından gözler şimdi oluşacak yeni yönetim kuruluna çevrildi. Yönetim için oluşturulan havuza isimler gelmeye başladı.

BİREYSEL BAŞVURULAR

İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları, yeni yönetim kurulunda yer almasını istedikleri önerilerini sunmaya başladılar. Belirlenen bu isimler oluşturulan havuzda toplandıktan sonra görüşmeler sonucunda elemeler yapılacak. Yönetime girmek isteyenlerin de başvuru yapabildiği havuzda şu ana kadar onlarca isim oluştu.

SAHURDA BİR ARAYA GELECEKLER

AKP’de bu gece ilçe başkanları, belediye başkanları ve partinin ileri gelenleri Sekapark’ta düzenlenecek sahur programında bir araya geldi. Bu toplantıda yine il yönetimi için önerilerin sunulacağı ve bu kişiler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sık dokuyarak oluşturacağımız yeni yönetim için sahur programı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda isimler üzerinde konuşacağız” dedi.