Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:28 TSİ

Ellibeş, ilçelerden 3’ER İSİM İSTEDİ

AKP İl Başkanlığına atanan Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, il yönetimini oluşturmak için havuz oluşturdu. Ellibeş, ilçe başkanlarıyla Sekepark’ta sahurda bir araya gelecek.  İlçe başkanlarından il yönetimi için üçer isim isteyecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP’de il başkanlığı görevine Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in resmen atanmasının ardından gözler şimdi oluşacak yeni yönetim kuruluna çevrildi. Yönetim için oluşturulan havuza isimler gelmeye başladı.

BİREYSEL BAŞVURULAR

İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları, yeni yönetim kurulunda yer almasını istedikleri önerilerini sunmaya başladılar. Belirlenen bu isimler oluşturulan havuzda toplandıktan sonra görüşmeler sonucunda elemeler yapılacak. Yönetime girmek isteyenlerin de başvuru yapabildiği havuzda şu ana kadar onlarca isim oluştu.

SAHURDA BİR ARAYA GELECEKLER

AKP’de bu gece ilçe başkanları, belediye başkanları ve partinin ileri gelenleri Sekapark’ta düzenlenecek sahur programında bir araya geldi. Bu toplantıda yine il yönetimi için önerilerin sunulacağı ve bu kişiler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sık dokuyarak oluşturacağımız yeni yönetim için sahur programı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda isimler üzerinde konuşacağız” dedi.

Bugün 09:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı mask
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı
2019'un ilk partisi kuruldu! mask
2019'un ilk partisi kuruldu!
Ellibeş ilk onları ziyaret etti mask
Ellibeş ilk onları ziyaret etti
Ellibeş ilk iftar programına katıldı mask
Ellibeş ilk iftar programına katıldı
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası mask
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası
AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek mask
AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı mask
Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL