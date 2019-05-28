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Bugün 09:33 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:38 TSİ

Bol seçenekli bir iftar…

Kocaeli’de lezzetin adresi haline gelen Sabitzade Restoran, bol seçenekli menüleri ile iddiasını ortaya koyuyor.
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Kaliteden asla vazgeçmediklerini belirten işletme sahibi Samet Ubay, ‘’İşimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Unlu mamülleri alanındaki başarımızı restaurant alanında da devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Kalitenin ve hijyeninin yanında ramazan menüsünde de çok iddialıyız. Zengin menü ve enfes lezzetlerimizle bu iftarı utamayacaksınız. Herkesi muhteşem bir iftar için Sabitzade Restoran’a davet ediyoruz.’’dedi.

Sabitzade Restoran’da iftar menüsü 6 seçenekten oluşuyor.

Karışık Tavuk Menü: 46 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Karışık Tavuk,

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Izgara Köfte Menü: 49 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Izgara Köfte(200gr.),

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Pide Menü: 52 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Pide Çeşitleri (Kavurmalı, Pastırmalı, Kıymalı, Karışık, Kaşarlı, Mantarlı, Sucuklu)

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Et Güveç Menü: 60 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Et Güveç,

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Karışık Et Menü: 65 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Karışık Et Menü (Antrikot, Çöp Şiş, Kaşarlı Köfte, Sabitzade Köfte, Sucuk)

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Kavurma Menü: 65 TL.

İFTARİYELİK ( Havuç tarator, acılı ezme, yaprak sarma, hurma, zeytin, rus salatası, zeytinyağlı fasulye)

Günün Çorbası,

Kavurma Menü,

Salata,

Tatlı(Ekmek Kadayıfı, Sütlaç, Cevizli Baklava)

İçecekler,

Sınırsız Çay.

Sizde Sabitzade Restoran’da muhteşem lezzetler ile bir iftar  yapmak isterseniz işte telefonu 0262. 365 15 15.

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Bugün 09:33 TSİ - Ekonomi

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