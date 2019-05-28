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Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım

Fox TV canlı yayınında konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soruyu cevapladı.
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Fox TV canlı yayınında konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soru üzerine "Bize sordular olabilir dedik. Ona sordular o da 'Olabilir' dedi. Bunun zamanlaması ilerde planlanır. Yine aynı şeyi söylüyorum birlikte karar vermek lazım. Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Diğerleri de istiyor. Her türlü her yerde oluruz. Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım" dedi.

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