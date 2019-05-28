Nagehan Alçı'nın sorularına moderatör de dayanamadı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Habertürk ekranında canlı yayın konuğu oldu. İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğündeki programda Mehmet Akif Ersoy, Nagehan Alçı ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. Programda Nagehan Alçı'nın İstanbul dışında sorularına Didem Arslan Yılmaz "Sayın İmamoğlu arkadaşlar size bir cumhurbaşkanı adayı gibi bazı sorular soruyorlar" dedi.

6-7 EYLÜL OLAYLARINI SORDU

Nagehan Alçı’nın 6-7 Ekim olayları ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili bir sorusuna İmamoğlu "Nahegan hanım bunlar bir programlık konu, gündemle ilgili değil. Ben gazetecilerin özgürce görevlerini yapmalarını isterim. Bu ülkede fikir suçu diye bir şeyin olmamasını isterim. Ben iddia namesini okumuş değilim, neden ceza aldığını takip edebilmiş değilim yani detayını bilmediğim bir konuda benden hüküm istiyorsunuz" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Nagehan Alçı’nın İmamoğlu’na sorduğu sorular sosyal medyada da gündem oldu. Kısa sürede yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, Alçı’nın sorduğu sorularla dalga geçen paylaşımlarda bulundu.