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Bülent Arınç'a önemli görev

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu.
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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıklayan Arınç, kendisini eleştirenlere yönelik "Onlara göre biz yok olmuştuk, bitmiştik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında Yüksek İstişare Kurulu'nun Başkanı kendisi olacak, biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın sonucunda değil" şeklinde konuştu.

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