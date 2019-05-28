Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıklayan Arınç, kendisini eleştirenlere yönelik "Onlara göre biz yok olmuştuk, bitmiştik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında Yüksek İstişare Kurulu'nun Başkanı kendisi olacak, biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın sonucunda değil" şeklinde konuştu.
Bugün 09:59 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:03 TSİ
Bülent Arınç'a önemli görev
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz