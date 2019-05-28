CHP'nin iftarına herkes davetli

CHP İzmit İlçe Örgütü geleneksel hale getirdiği iftar programı Perşembe günü ilçe binasının önünde gerçekleşecek. İftar programı ile ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Geleneksel hale gelen CHP İzmit İlçe iftar programını her zamanki gibi İlçe binamızın önünde yapacağız. Ramazan ayı kardeşlik ayı, ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu zamanlarda, vatandaşlarımızın bir arada olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Perşembe günü gerçekleşecek olan iftarımıza bütün halkımızı davet ediyoruz" dedi. Selin BECER