Zabıta Müdürü Nihat Kaymak görevden alındı!

Seçmen - Ya mevzu CHP oldumu maşallah herkes bir hak hukuk adalet cengaveri kesiliyor peki cengaver arkadaşlar o giden zatı muhteremler için kimler gitti zamanında o zaman neredeydiniz çünkü onu yapan akp li bld.bşk.idi demi haaaa birde CHP vurmak kolay ama akp sıra geldimi yemez demi lütfen şu mübarek günlerde bari adil olun yine bilmiyorsanız araştırın akp ilk geldiğinde bir dünya insanın canına okudu Kocaelinin ücra köşelerine sürgün byaptı müdürleri evrak dağıtıcı yaptı araştırın