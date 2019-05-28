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Zabıta Müdürü Nihat Kaymak görevden alındı!

İzmit Belediyesi'nde dün yoğun bir gün geride kaldı. 4 müdür görevden alındı, 1 başkan yardımcısının yeri değiştirildi, 2 yeni müdürün ise ataması yapıldı. Haftanın ikinci günü de hızlı başladı.
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İzmit Belediyesi'nde dün yoğun bir gün geride kaldı. 4 müdür görevden alındı, 1 başkan yardımcısının yeri değiştirildi, 2 yeni müdürün ise ataması yapıldı. Haftanın ikinci günü de hızlı başladı. Aldığımız bilgilere göre, Hürriyet son olarak Zabıta Müdürü Nihat Kaymak’ı görevden aldı. Nihat Kaymak’ın yerine ise Zabıta Komiseri Hüseyin Demirkır, yeni Zabıta Müdürü olarak göreve atandı.

Görevden alınan müdürler

Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül

Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol

Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız

Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz

Görev yeri değiştirilenler

Güray Oruç - Akmeşe

Mehmet Örgev - Kuruçeşme Kültür Merkezi

Atanan yeni müdürler

Havva Açıkgöz - İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü

Aysun Bolat Kılıç - Park Bahçeler Müdürü

Bugün 10:11 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(10)
10

Babacan - Sanırım bunlar başlangıç daha çok partizanca göreve gelmiş müdürler var devamını bekliyoruz kimse hak etmediği koltukta oturmasın

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 14:39
08

M Ali - Başkan 8 mart ta belediye binasına alınmamas için büyük gayret geösteren o şahıs bunu fazlazyla haketti.Ama merak etmeyin abileri onu daha büyük bir göreve getirirler.Saray a da gidebilir ........

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 13:33
07

Seçmen - Ya mevzu CHP oldumu maşallah herkes bir hak hukuk adalet cengaveri kesiliyor peki cengaver arkadaşlar o giden zatı muhteremler için kimler gitti zamanında o zaman neredeydiniz çünkü onu yapan akp li bld.bşk.idi demi haaaa birde CHP vurmak kolay ama akp sıra geldimi yemez demi lütfen şu mübarek günlerde bari adil olun yine bilmiyorsanız araştırın akp ilk geldiğinde bir dünya insanın canına okudu Kocaelinin ücra köşelerine sürgün byaptı müdürleri evrak dağıtıcı yaptı araştırın

Yanıtla . 1Beğen 28 Mayıs 13:14
05

Mehmet - Yorumcu kardeşim bu hak konusunda keşke sesini nevzat beyin usulsuz adam aldigi zaman hiç haktan bahsetmiyordunuz..otoparkta bile evrak imzalayıp memur yapıyordu..izliyordunuz

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 13:00
04

Tecrube - syn bsk sizin zihniyetiz ve parti belleginiz iste bu malesef .. kiyimi 27 mayista yaptiniz.. bu tesadufmudur yoksa ozelliklemi secilmistir.. ramazan ve bayram arifesi ailelere bu huzursuzluk size geri doner birgun.. bunu unutmayin..

Yanıtla . 2Beğen 28 Mayıs 12:08
06

İzmit İzmit - @Tecrube 04 nolu yoruma cevabı: Siz 10 yıldır yapılan kıyımlarda neredeydiniz masa başından alınış temizlik görevlisi yaptığınız kişiler ağlarken neredeydiniz

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 13:12
03

41 Ömer 41 - bayram üzeri insanların moralini bozmaya düzenini bozmaya ekmeginle oynamaya gerek varmı arkadasım. kul hakkı diye bişey var kimse ödeyemez. düzenleme yapabilirsiniz tabiki fakat keske bayram öncesi yapmasaydınız. ben hürriyet hanıma oy vermiştim su an pişman oldum. oy verdiğime. biraz daha dikkat edelim lütfen

Yanıtla . 3Beğen 28 Mayıs 11:46
02

Mehmet - Ne oldu kaldimi sana..ilk günden Fatma hanıma uyum saglamisti.yeni görevine de sağlar..aslında yaglama atölyesine bunları toplasalar..daha yerinde karar olur...

Yanıtla . 1Beğen 28 Mayıs 11:28
01

Kaya Kaya - Ruhsat müdürü niye hala orda oturuyor dört gözle görevden alınmasını bekliyorum

Yanıtla . 6Beğen 28 Mayıs 10:33
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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