Zabıta Müdürü Nihat Kaymak görevden alındı!

İzmit Belediyesi'nde dün yoğun bir gün geride kaldı. 4 müdür görevden alındı, 1 başkan yardımcısının yeri değiştirildi, 2 yeni müdürün ise ataması yapıldı. Haftanın ikinci günü de hızlı başladı. Aldığımız bilgilere göre, Hürriyet son olarak Zabıta Müdürü Nihat Kaymak’ı görevden aldı. Nihat Kaymak’ın yerine ise Zabıta Komiseri Hüseyin Demirkır, yeni Zabıta Müdürü olarak göreve atandı.
Görevden alınan müdürler
Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül
Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol
Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız
Destek Hizmetleri Müdürü Coşkun Ankaz
Görev yeri değiştirilenler
Güray Oruç - Akmeşe
Mehmet Örgev - Kuruçeşme Kültür Merkezi
Atanan yeni müdürler
Havva Açıkgöz - İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü
Aysun Bolat Kılıç - Park Bahçeler Müdürü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(10 )
Babacan - Sanırım bunlar başlangıç daha çok partizanca göreve gelmiş müdürler var devamını bekliyoruz kimse hak etmediği koltukta oturmasın
Ersoy Kandemir - Ohhhhhhhh
M Ali - Başkan 8 mart ta belediye binasına alınmamas için büyük gayret geösteren o şahıs bunu fazlazyla haketti.Ama merak etmeyin abileri onu daha büyük bir göreve getirirler.Saray a da gidebilir ........
Seçmen - Ya mevzu CHP oldumu maşallah herkes bir hak hukuk adalet cengaveri kesiliyor peki cengaver arkadaşlar o giden zatı muhteremler için kimler gitti zamanında o zaman neredeydiniz çünkü onu yapan akp li bld.bşk.idi demi haaaa birde CHP vurmak kolay ama akp sıra geldimi yemez demi lütfen şu mübarek günlerde bari adil olun yine bilmiyorsanız araştırın akp ilk geldiğinde bir dünya insanın canına okudu Kocaelinin ücra köşelerine sürgün byaptı müdürleri evrak dağıtıcı yaptı araştırın
Mehmet - Yorumcu kardeşim bu hak konusunda keşke sesini nevzat beyin usulsuz adam aldigi zaman hiç haktan bahsetmiyordunuz..otoparkta bile evrak imzalayıp memur yapıyordu..izliyordunuz
Tecrube - syn bsk sizin zihniyetiz ve parti belleginiz iste bu malesef .. kiyimi 27 mayista yaptiniz.. bu tesadufmudur yoksa ozelliklemi secilmistir.. ramazan ve bayram arifesi ailelere bu huzursuzluk size geri doner birgun.. bunu unutmayin..
İzmit İzmit - Siz 10 yıldır yapılan kıyımlarda neredeydiniz masa başından alınış temizlik görevlisi yaptığınız kişiler ağlarken neredeydiniz
41 Ömer 41 - bayram üzeri insanların moralini bozmaya düzenini bozmaya ekmeginle oynamaya gerek varmı arkadasım. kul hakkı diye bişey var kimse ödeyemez. düzenleme yapabilirsiniz tabiki fakat keske bayram öncesi yapmasaydınız. ben hürriyet hanıma oy vermiştim su an pişman oldum. oy verdiğime. biraz daha dikkat edelim lütfen
Mehmet - Ne oldu kaldimi sana..ilk günden Fatma hanıma uyum saglamisti.yeni görevine de sağlar..aslında yaglama atölyesine bunları toplasalar..daha yerinde karar olur...
Kaya Kaya - Ruhsat müdürü niye hala orda oturuyor dört gözle görevden alınmasını bekliyorum
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