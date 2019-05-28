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Sibel Gönül iftara katıldı

AKP Kocaeli İl Teşkilatında yaklaşık 2 hafta süre il başkanlığı arayışlarında adı sıkça geçen isim olan İzmit Belediyesi Başkan Adayı ve eski Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, dün akşam bir iftar programına katıldı.
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AKP Kocaeli İl Teşkilatında yaklaşık 2 hafta süre il başkanlığı arayışlarında adı sıkça geçen isim olan İzmit Belediyesi Başkan Adayı ve eski Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, dün akşam bir iftar programına katıldı. Gönül, Kocaeli Mardinliler Derneği Onursal Başkanı Nezih Erdem'in iftar davetine icabet etti. İftarda AKP İzmit Belediye Meclis üyesi Fikret Hocaoğlu ve dernek başkanı Necmettin Kaya da yer aldı. Hocaoğlu, sosyal medya hesabından iftar daveti için Nezih Erdem’e teşekkür ettiği bir paylaşımda bulunarak 2 adet görüntü paylaştı.

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