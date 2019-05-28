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Kandıra yolları yaz sezonuna hazır

Kocaeli Büyükşehir Beleyesi özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kandıra’nın tatil beldelerindeki parke ve yol yapım işlerini tamamladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağını yeni projeler ile daha verimli hale getirirken yolların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda özellikle yaz döneminde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra’nın Kefken, Kerpe ve Kumcağız beldelerindeki yollar elden geçirildi. Araç sirkülasyonu, doğalgaz, su ve alt yapı gibi çalışmalardan dolayı bozulan yolların, bakım ve onarımları ile parke döşeme imalatları yapılarak yaz sezonuna hazır hale getirldi.

KEFKEN’DE YOLLARA 61 BİN METREKARE PARKE DÖŞENDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kefken Mahalle merkezinde 40 bin, Mithatpaşa Mevkiinde 12 bin ve Kovanağzı Mevkiinde 9 bin metrekare olmak üzere toplamda 61 bin metrekare parke döşeme imalatı yapıldı. Ayrıca bu üç yerde 13 bin 600 metre bordür ve 9 bin 950 metre yağmur oluğu imalatları gerçekleştirildi.

KUMCAĞIZ VE KERPEDE YOL BAKIM VE ONARIMLAR YAPILDI

Kumcağız Mahallesi’ndeki çalışmalarda11 bin metrekare parke, 6 bin 200 metre Bordür ve 5 bin 900 metre yağmur oluğu yapıldı. Kerpe Mahallesinde 2 bin 600 metrekare parke, 950 metre bordür ve 700 metre yağmur oluğu imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca Kandıra ilçesinin muhtelif köylerinde 22 km uzunluğunda V kanal imalatı gerçekleştirildi.

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