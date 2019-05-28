Bilgi Köprüsü miniklerinin UÇURTMA ŞENLİĞİ

SEKA Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşen şenlik, minik öğrencilerle babalarını buluşturan keyifli bir aile etkinliğine dönüştü.

BABALAR GÜNÜNE ERKEN KUTLAMA

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan, çift yabancı dil eğitimli Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nun, “Babamla Uçurtma Uçuruyorum” adı altındaki etkinlik haziran ayının 3’üncü pazarı kutlanan Babalar Günü’nün bir provası gibiydi. Çocuklar babalarıyla kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadı. Birlikte rengarenk uçurtmalar hazırlandı. Bu uçurtmalar rüzgara karşı gökyüzüne salınırken hem çocukların ve hem de babaların yüzlerindeki tebessüm gözlerden kaçmadı. Etkinlikte babalar, çocuklarının yine kahramanı oldu.

DONDURMA PARTİSİ

Kids Anaokulu Uğur Böcekleri, Sevgi Damlacıkları, Sevgi Tomurcukları, Sevgi Kelebekleri, Sevgi Çiçekleri, Sevgi Melekleri, Sevgi Çocukları Sınıflarının ortak programında ziyafet de vardı. Çocuklar için hazırlanan dondurma ve su standında gün boyu verilen molalar ayrı bir renk ve tat kattı. Uçurtma Şenliği çocukların babalarına günün anısına okul yönetimi tarafından hazırlanan ve her birinin üzerinde öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu madalyaları vermesiyle tamamlandı.

“BABALAR ÇINAR GİBİDİR”

Okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini hissettirebilmek de etkinliğin amaçlarından biriydi. Okul Müdürü Fikret Kaya yaptığı açıklamada “Babalar Çınar gibidir, gölgesi yeter” sloganına vurgu yaparken ailelerin de dahil edildiği yaz etkinliklerinin bundan sonra da süreceğini belirtti.