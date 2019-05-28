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İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi

İzmit Belediyesi’nde dün herkes görevden alınan müdürlere odaklanırken, belediyenin en önemli birimi temizlik işlerinde iki amirin görevine son verildi.
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İzmit Belediyesi’nde dün herkes görevden alınan müdürlere odaklanırken, belediyenin en önemli birimi temizlik işlerinde iki amirin görevine son verildi. Yaklaşık 10 yıl önce belediyenin yan kuruluşlarında dışarıdan hizmet alımı şeklinde temizlik işlerinden sorumlu müdür olarak göreve başlayan ancak performansları nedeniyle belediyeye transfer edilen Emrah Uysal ile Nurullah Aras’ın dün işine son verildi. Emrah Uysal, temizlik işleri müdürlüğünde teknik amir, Nurullah Aras idari amir olarak görev yapıyordu.

Nurullah Aras

Emrah Uysal

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Yorumlar

(4)
03

Dost - Bu adamların ne işi vardiki Belediyede? Çok iyi oldu alınmaları...Belediyeler,partililerin çocuklarının ve yakınlarının iş bulma yerimidir. Partililer yıllarca doldurdular buraları.Halkın çocukları KPSS kurslarında milyonlar harcıyor,KPSS sınavlarında ter döküyor genede işe yerleşemeyip boş geziyorlar sokaklarda.Ama bunların çocukları sıavsız işe giriyor buralarda.Zaten sınav kazanabilecek zekaları da yok.Doğru dürüst eğitimleride yok ama partili olmaları yetiyor işte...Allah bunları sorar!

Yanıtla . 7Beğen 28 Mayıs 12:01
04

Derinceli - @ Dost 03 nolu yoruma cevabı: Peki onların yerine gelen ler hangi koş sınavını kazanıp geldiler acaba zeka problemli dost

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 14:04
01

Hasan - söyledikleri ile yaptıkları tam anlamı ile çekişiyor kuzu postuna girmiş çakallar iş başında bence

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 11:14
02

İzmit Çocugu - @Hasan 01 nolu yoruma cevabı: Yav ne cakalalari kadro akp nin kadrolari oldu icerde chp yi bekediye baskanini karalasinoar biz temi,lik iscisiyiz bize temizligi kotu yapin talimati verdilerr chp yi kotulemek icin

Yanıtla . 5Beğen 28 Mayıs 11:56
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