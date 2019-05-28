İzmit Belediyesi’nde dün herkes görevden alınan müdürlere odaklanırken, belediyenin en önemli birimi temizlik işlerinde iki amirin görevine son verildi. Yaklaşık 10 yıl önce belediyenin yan kuruluşlarında dışarıdan hizmet alımı şeklinde temizlik işlerinden sorumlu müdür olarak göreve başlayan ancak performansları nedeniyle belediyeye transfer edilen Emrah Uysal ile Nurullah Aras’ın dün işine son verildi. Emrah Uysal, temizlik işleri müdürlüğünde teknik amir, Nurullah Aras idari amir olarak görev yapıyordu.
Bugün 10:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
İzmit Belediyesi’nde dün herkes görevden alınan müdürlere odaklanırken, belediyenin en önemli birimi temizlik işlerinde iki amirin görevine son verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Dost - Bu adamların ne işi vardiki Belediyede? Çok iyi oldu alınmaları...Belediyeler,partililerin çocuklarının ve yakınlarının iş bulma yerimidir. Partililer yıllarca doldurdular buraları.Halkın çocukları KPSS kurslarında milyonlar harcıyor,KPSS sınavlarında ter döküyor genede işe yerleşemeyip boş geziyorlar sokaklarda.Ama bunların çocukları sıavsız işe giriyor buralarda.Zaten sınav kazanabilecek zekaları da yok.Doğru dürüst eğitimleride yok ama partili olmaları yetiyor işte...Allah bunları sorar!
Derinceli - Peki onların yerine gelen ler hangi koş sınavını kazanıp geldiler acaba zeka problemli dost
Hasan - söyledikleri ile yaptıkları tam anlamı ile çekişiyor kuzu postuna girmiş çakallar iş başında bence
İzmit Çocugu - Yav ne cakalalari kadro akp nin kadrolari oldu icerde chp yi bekediye baskanini karalasinoar biz temi,lik iscisiyiz bize temizligi kotu yapin talimati verdilerr chp yi kotulemek icin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.