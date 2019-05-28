İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi

Dost - Bu adamların ne işi vardiki Belediyede? Çok iyi oldu alınmaları...Belediyeler,partililerin çocuklarının ve yakınlarının iş bulma yerimidir. Partililer yıllarca doldurdular buraları.Halkın çocukları KPSS kurslarında milyonlar harcıyor,KPSS sınavlarında ter döküyor genede işe yerleşemeyip boş geziyorlar sokaklarda.Ama bunların çocukları sıavsız işe giriyor buralarda.Zaten sınav kazanabilecek zekaları da yok.Doğru dürüst eğitimleride yok ama partili olmaları yetiyor işte...Allah bunları sorar!