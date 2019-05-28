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CHP Kocaeli'de başkanlığa ilk talip

CHP’de yaklaşan kongre sürecinde ilk başkan adayı ortaya çıktı. Kenan Subaşı CHP İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
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CHP yaklaşan kongre süreci öncesi yeni il başkanının kim olacağı merak ediliyor. Mevcut il başkanı Cengiz Sarıbay daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada aday olmayacağını fakat partisi ihtiyaç duyarsa göreve hazır olduğunu belirtmişti. Kongre sürecinin yaklaşması ile birlikte CHP’de ilk il başkanı adayı belli oldu. Kenan Subaşı CHP İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 1962 Bitlis Ahlat doğumlu olan Kenan Subaşı, ilk, orta, lise ve Üniversite tahsilini ilimizde yaptı. Subaşı evli 3 çocuk babası. Subaşı son yapılan 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP Bitlis Ovakışla Belediye Başkan adayıydı.

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