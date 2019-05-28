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2020-2024 stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki 22 daireden 156 üyenin oluşturduğu Stratejik Planlama Çalışma Ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı, daire başkanları ve müdürlere bilgilendirme sunumu, stratejik plan çalışma alt gruplarına ise eğitim programı düzenledi.

2 AYRI GRUP

Stratejik Plan Çalışma Ekibi, iki grup halinde Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu tarafından daire başkanları ve şube müdürlerine bilgilendirme sunumu, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam tarafından stratejik plan çalışma grubuna eğitim verildi.

HEDEF DAHA ETKİLİ VE VERİMLİ İŞ

Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu tarafından daire başkanları ve şube müdürlerine yapılan bilgilendirme sunumunda; katılımcı, kapsamlı, yönetim biliminin gerektirdiği metotlarla yapılan planın, stratejik yönetimin diğer temel bileşenleriyle bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlayacağına; hizmet üretme, sunma noktasında daha etkili ve verimli işler çıkarılacağına değinildi. Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergeleri ile bu bağlamda gerçekleştirilen faaliyet,projelerin birbirleri ile bağlantılarını, kavramsal tutarlılığını örnekler eşliğinde katılımcılara aktardı. Başkan Çolakoğlu; “Bu bakış açısıyla kritik faktörlerin daha net saptanacağının, kaynakların daha etkin kullanılacağının ve böylelikle hedeflere çok daha sorunsuz ulaşılacağını” belirtti.

STRATEJİK PLANIN ÖNEMİ VE AŞAMALARI

Stratejik Plan Çalışma Ekibine iki grup halinde yapılan ve Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde ise; Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam stratejik planının önemi, aşamaları, kavramları, sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler verdi. Otyam; “Stratejik plan hazırlanmasının zorunluluğu bir kenara, stratejik plan kurum açısından son derece faydalı bir yolculuk, iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır. Bu bağlamda, stratejik planlama alt çalışma ekibinin bu yolculukta özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığı aşikârdır’’ değerlendirmesinde bulundu.

156 ÜYELİK EKİP

Eğitimde; ‘’Neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşır ve başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz’’ ana başlıkları altında yer alan stratejik plan analiz çalışmaları, kavramları ve ilişkileri anlatıldı. Stratejik Planlama Çalışma Ekibi 22 dairedeki 156 üyeden oluşmakta.

Bugün 11:11 TSİ - Eğitim

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