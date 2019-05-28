Şampiyonların kupa gururu!..

Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenen ödül töreni, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kendi liglerinde dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalyalarının verildiği törende 13 kategoride toplam 39 kupa sahiplerini buldu

PROTOKOL HAZIR BULUNDU

U-16 Erkekler’de birinci Kağıtspor (A), ikinci Derince Yenikent (A) ve üçüncü de 23 Nisan İÖO (A) olurken, ödüllerini Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan takdim etti. U-16 Kızlarda şampiyon Kocaeli Basket olurken, ikinci İstanbul Yıldızları Körfez ve üçüncü de İzmit Belediyespor oldu. U-16 kızlarda kupa ve madalyaları Çayırova Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin sundu. U-14’te de Kocaeli Basket (A) zirveyi bırakmazken, ikinci 23 Nisan İÖO (B) ve üçüncü de Derince Yenikent (B) takımları oldu. U-14 kızlarda ödülleri KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan verdi ve sporcuları tebrik etti. Ahmet AKAY

U-16 ERKEKLER

Kağıtspor (A) Derince Yenikent (A) 23 Nisan İÖO (A)

Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan takdim etti.

U-16 KIZLAR

Kocaeli Basket İstanbul Yıldızları Körfez İzmit Belediyespor

Ödüllerini Çayırova Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin takdim etti.

U-14 ERKEKLER

Kocaeli Basket (A) 23 Nisan İÖO (B) Derince Yenikent (B)

Ödüllerini KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan takdim etti.