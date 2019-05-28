Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:29 TSİ- Spor G: Bugün 11:32 TSİ

Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi!

Türkiye Yıldız Kızlar Futsal finalleri Düzce’de sona erdi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda temsilcimiz Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nun finaldeki rakibi Kayseri Talas TOKİ Ortaokulu’ydu. Mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybeden kızlarımız Türkiye ikinciliğini elde etti.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Yıldız Kızlar Futsal finalleri Düzce’de sona erdi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda temsilcimiz Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nun finaldeki rakibi Kayseri Talas TOKİ Ortaokulu’ydu. Mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybeden kızlarımız Türkiye ikinciliğini elde etti.

ESRA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, grup maçında 5-1 yendiği rakibi karşısında maça çok etkili başladı ve Cansu ile Miray’ın golleri ile 2-0 öne geçti. Skor 2-0’ken üst üste gol fırsatlarından yararlanamayan kızlar, duran toptan gol yedi ve fark 1’e indi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Adem Başoğlu, ikinci yarıda da akıl almaz goller kaçırdı. Rakibin kalecisi Esra günün en dikkat çeken ismi oldu.

ÖYLE BİR GOL YOK!

Bitime 6 dakika kala Kocaeli Bayan Futbol Kulübü inanılmaz bir gol bir yedi. Ayakla kullanılan taçta top Kocaeli’nin kalesine gönderildi. Adem Başoğlu’nun kalecisi Azra topu tutmak isterken elinden seken top ağlara gitti.Azra topa dokunmasaydı karar aut olacaktı. Normal süresi 2-2 berabere biten maç uzatmalara gitti.

AYNI ANDA HEM ÜST, HEM DE YAN DİREK!

Uzatma anlarında da tek kale top oynayan ekibimizde Miray’ın şutu kaleci Esra’dan sekti, üst ve yan direkten döndü. Cansu, Miray ve İrem de net goller kaçırdı ve normal süre 2-2 sona erdi. Penaltılar sonucu ekibimiz 3’de 2, Kayseri ekibi ise 3-3’de yapınca Adem Başoğlu maçı 5-4 kaybetti ve Türkiye ikincisi oldu. Maçın ardından dereceye giren Kayseri, Kocaeli, İzmir ve İstanbul okullarını kupalarını protokolün elinden aldı. Erdem ÖVÜÇ – DÜZCE

Bugün 11:29 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Mithat Ağa Spor Müdürü mü oluyor? mask
Mithat Ağa Spor Müdürü mü oluyor?
Şampiyonların kupa gururu!.. mask
Şampiyonların kupa gururu!..
Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi! mask
Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi!
Küçük Kızlar Voleybol’da finalistler belli oldu mask
Küçük Kızlar Voleybol’da finalistler belli oldu
Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon yarın belli oluyor mask
Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon yarın belli oluyor
Kendileri küçük yürekleri büyük mask
Kendileri küçük yürekleri büyük
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Üç müdürlük için adı geçenler mask
Üç müdürlük için adı geçenler
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... mask
Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL