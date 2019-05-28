Türkiye ikinciliği kızları sevindirmedi!

Türkiye Yıldız Kızlar Futsal finalleri Düzce’de sona erdi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda temsilcimiz Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nun finaldeki rakibi Kayseri Talas TOKİ Ortaokulu’ydu. Mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybeden kızlarımız Türkiye ikinciliğini elde etti.

ESRA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, grup maçında 5-1 yendiği rakibi karşısında maça çok etkili başladı ve Cansu ile Miray’ın golleri ile 2-0 öne geçti. Skor 2-0’ken üst üste gol fırsatlarından yararlanamayan kızlar, duran toptan gol yedi ve fark 1’e indi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Adem Başoğlu, ikinci yarıda da akıl almaz goller kaçırdı. Rakibin kalecisi Esra günün en dikkat çeken ismi oldu.

ÖYLE BİR GOL YOK!

Bitime 6 dakika kala Kocaeli Bayan Futbol Kulübü inanılmaz bir gol bir yedi. Ayakla kullanılan taçta top Kocaeli’nin kalesine gönderildi. Adem Başoğlu’nun kalecisi Azra topu tutmak isterken elinden seken top ağlara gitti.Azra topa dokunmasaydı karar aut olacaktı. Normal süresi 2-2 berabere biten maç uzatmalara gitti.

AYNI ANDA HEM ÜST, HEM DE YAN DİREK!

Uzatma anlarında da tek kale top oynayan ekibimizde Miray’ın şutu kaleci Esra’dan sekti, üst ve yan direkten döndü. Cansu, Miray ve İrem de net goller kaçırdı ve normal süre 2-2 sona erdi. Penaltılar sonucu ekibimiz 3’de 2, Kayseri ekibi ise 3-3’de yapınca Adem Başoğlu maçı 5-4 kaybetti ve Türkiye ikincisi oldu. Maçın ardından dereceye giren Kayseri, Kocaeli, İzmir ve İstanbul okullarını kupalarını protokolün elinden aldı. Erdem ÖVÜÇ – DÜZCE