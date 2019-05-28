CHP’de yaklaşan kongreler öncesinde hareketli günler yaşanmaya başladı. Yeniden aday olmayacağını söyleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ardından il başkanlığı isteyen adaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP kulislerinde bir önceki dönem İzmit İlçe Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Ümit Küçükkaya’nın da il başkanlığını istediği ve bunun için parti içinde çalışmalara başladığı iddia edildi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Konu ile ilgili konuşan önceki dönem İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Henüz adaylığımı söylemem söz konusu değil, daha çok erken. Daha delegeler belli değil. Ben zaten parti içinde hala aktif siyaset yapıyorum. Her partili doğal olarak il başkanı olmak ister. Tabi zaman ne gösterir bilinmez ama şunu söyleyebilirim ki her şey çok güzel olacak” dedi. Selin BECER