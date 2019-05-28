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Kent Bayramlaşması bu yıl Antikkapı’da

Kocaeli Kent Konseyi yönetimi, gazetemize ziyarette bulunarak Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü saat 14.00'te İzmit Antikkapı Restoran'da düzenlenecek olan 31'inci Kent Bayramlaşması'na tüm halkımızı davet etti.
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Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Yönetim Kurulu Üyeleri; Kocaeli Atlı Spor Kulübü eski Başkanı Selçuk Çakır ve Kocaeli Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MET-DER) Başkanı ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Nesrin Atar gazetemize ziyarette bulundular. Ziyarette kendilerini gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal, Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ve Haber Müdürü Bülent Ekinci ve ağırladı. Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirdikleri ziyarette konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, 16 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri Kent Bayramlaşması'nın 31'incisine tüm Kocaeli halkını davet etti. 31'inci Kent Bayramlaşması, bu yıl İzmit Antikkapı Restoran'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bayramlaşmaya kent protokolünün tam kadro katılım sağlaması bekleniyor.

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