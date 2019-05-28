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İş adamı Mehmet Savaş'ın eşi vefat etti

Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) Üyesi Savaş Oto’nun sahibi Mehmet Savaş’ın eşi Dilek Savaş hayatını kaybetti.
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Kocaeli’de iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Savaş Oto’nun sahibi Mehmet Savaş’ın eşi Dilek Savaş (37) yaşama veda etti. Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk annesi Dilek Savaş’ın ölümü sevenleri üzdü. Genç kadının cenazesi bugün Sakarya Akyazı Yeni Orman Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yorumlar

(1)
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Ozerseda - Allah önce evlatlarına sonra bütün ailesine sabır versin insallah..mekani cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 12:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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