Kocaeli’de iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Savaş Oto’nun sahibi Mehmet Savaş’ın eşi Dilek Savaş (37) yaşama veda etti. Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk annesi Dilek Savaş’ın ölümü sevenleri üzdü. Genç kadının cenazesi bugün Sakarya Akyazı Yeni Orman Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.