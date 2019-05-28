Kocaeli’de iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Savaş Oto’nun sahibi Mehmet Savaş’ın eşi Dilek Savaş (37) yaşama veda etti. Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk annesi Dilek Savaş’ın ölümü sevenleri üzdü. Genç kadının cenazesi bugün Sakarya Akyazı Yeni Orman Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Bugün 11:51 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
İş adamı Mehmet Savaş'ın eşi vefat etti
Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) Üyesi Savaş Oto’nun sahibi Mehmet Savaş’ın eşi Dilek Savaş hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ozerseda - Allah önce evlatlarına sonra bütün ailesine sabır versin insallah..mekani cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.