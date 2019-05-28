Futbol hakemleri birlikte oruç açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Gebze grubu, iftar yemeğinde buluştu. Onur konuğu tabii ki MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu’ydu.

PROTOKOL KALABALIKTI

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu’nun yanı sıra Kocaeli ASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Günen, TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt , Kocaeli Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr.Ayhan Orhan, MHK Bölgesel Kurulu Üyesi Adil Uçankan , Entosav ve Netba yönetim kurulu başkanları yemekte hazır bulundu. Hakem ve gözlemciler iftarda bir araya gelirken, desteklerinden dolayı Gebze Ticaret odası Başkanı Nail Çiler, Entosaw yönetim kurulu başkanı Tuncay Yıldıztekin’e, Çulcu, tüm hakemler adına hediye takdim etti. Tüm hakem ve gözlemciler adına da Özdilek Kirbaş, Mustafa Çulcu’ya oltu taşı tespih hediye etti.