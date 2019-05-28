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Bajacılar büyüledi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayağı Körfez’e gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödülleri Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt verdi.
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 TOSFED Baja Kupası'nın ilk ayağı Körfez’e gerçekleştirildi. Mücadelenin son gününde 66,1 kilometre uzunluğundaki "Belen" etabını iki kez geçen ekipler yarışı tamamladı. 218,2 kilometresi özel etap, toplam 384,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda 12 araçla 24 sporcu mücadele etti. Yarışların final gününü Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yakından takip etti.

BAŞKAN SÖĞÜT TAKDİM ETTİ

Başkan Şener Söğüt ile birlikte Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan da yarışları takip ederken, yarışların sonunda pilot Mert Becce genel klasman birincisi olurken, pilot Özgür Yaprak ikinci, pilot Cenk Gürpınar üçüncü sırada yer aldı.

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