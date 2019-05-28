Kendileri küçük yürekleri büyük

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Kentimizin alt yapı denince ilk akla gelen kulüplerinden biri olan Yeni Kocaelispor, alt yapı çalışmalarına hız verdi. Kocaeli’nin efsane kaptanlarından Yusuf Uzuner’i kurduğu ve oğlu beden eğitimi öğretmeni Burak Uzuner’in yönettiği kulübün alt yapı çalışmaları imrendiriyor.