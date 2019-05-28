Kentimizin alt yapı denince ilk akla gelen kulüplerinden biri olan Yeni Kocaelispor, alt yapı çalışmalarına hız verdi. Kocaeli’nin efsane kaptanlarından Yusuf Uzuner’i kurduğu ve oğlu beden eğitimi öğretmeni Burak Uzuner’in yönettiği kulübün alt yapı çalışmaları imrendiriyor.
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Kendileri küçük yürekleri büyük
Kentimizin alt yapı denince ilk akla gelen kulüplerinden biri olan Yeni Kocaelispor, alt yapı çalışmalarına hız verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz